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تدشين مقر لقاحات كورونا لمنسوبي رئاسة شؤون الحرمين

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 07:39 م
بوابة الفجر
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دشَّن الرئيس لعام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم مقرّ لقاحات كورونا لمنسوبي الرئاسة، وذلك بحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير.

وأعرب السديس عن سعادته بجهود المملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة، ووزارة الصحة التي سَعَت بكافة السبل لمكافحة الجائحة العالمية وخدمة الإنسان أولًا، عبر اتخاذ قرارات حكيمة، وإجراءات احترازية ووقائية، وكوادر طبية بذلت الغالي والنفيس في خدمة المواطن والمقيم في بلادنا الغالية، وكذلك من خلال توفير الجرعات الآمنة التي تناسب كل الفئات العمرية المختلفة، والتي تقي بإذن الله من الفيروس.

وأكد الشيخ السديس أن التعاون مع الشؤون الصحية بمكة المكرمة يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وتعزيزًا لمستوى الوعي الصحي بأهمية اتباع السلوكيات الصحية السليمة، وحرصًا على توفير أفضل سبل الوقاية والسلامة لمنسوبي الحرمين الشريفين.

وشدَّد خلال لقائه بمنسوبي وموظفي الرئاسة على أهمية تلقي اللقاح، وذلك حرصًا منهم على عدم نقل العدوى من خلال عملهم الميداني وقرب موسم رمضان المبارك، واستقبال المعتمرين والزوار لعام 1442هـ , كما حثّ كافة شرائح المجتمع بضرورة تلقي اللقاح لما له من فوائد كبيرة تسهم في تقليل الإصابات بين الأفراد.

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