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مستشار الرئيس يحذر هذه الفئات من الخروج من المنزل

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 07:53 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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عقب الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، على تأثير الأجواء المحملة بالأتربة على مرضى الجهاز التنفسي، قائلًا: "الجو صعب، ويؤثر تأثير سلبي بصورة كبيرة جدًا على من يعاني من حساسية في الأنف أو أمراض تنفسية أخرى".

وتابع "تاج الدين"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الجو المحمل بالأتربة يؤدي إلى تهيج في الأغشية المخاطية في الجهاز التنفسي سواء في الانف، او الشعب الهوائية، وهذا مزعج جدًا لصحاب الامراض التنفسية.

ولفت إلى أن مرضى الربو الشعبي او الحساسية إذا استطاعوا عدم الخروج من المنزل في هذه الفترة، فهذا يعد انجازًا كبيرًا جدًا، وإذا اضطر للخروج، فعليه أن يرتدي كمامة قماش تحت الكمامة الطبية، لمنع دخول الاتربة إلى الجهاز التنفسي.

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