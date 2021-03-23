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مدرب الجزائر يؤكد على أهمية مباراة زامبيا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 07:55 م
بوابة الفجر
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شدد جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري، على أهمية مباراة فريقه أمام نظيره الزامبي، بعد غد الخميس ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الثامنة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا التي تقام مطلع العام المقبل في الكاميرون.

وكان المنتخب الجزائري قد حسم تأهله إلى النهائيات، بعد تصدره مجموعته برصيد عشر نقاط، متفوقا بفارق خمس نقاط عن زيمبابوي في المركز الثاني، وست نقاط عن بوتسوانا، في حين يتذيل منتخب زامبيا الترتيب برصيد ثلاث نقاط.

وقال بلماضي في تصريحات للصحفيين قبل مغادرة بعثة المنتخب الجزائري باتجاه زامبيا على متن طائرة خاصة اليوم الثلاثاء: " المباراة أمام زامبيا مهمة جدا لنا، لان المنافس لايزال في سباق التأهل إلى البطولة".

وأضاف: "مثل تلك المباريات تكون مفيدة جدا للفريق قبل مواجهة التحديات المقبلة خاصة أمام بوركينافاسو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم بعد شهرين من الآن".

وسيخوض المنتخب الجزائري مواجهة زامبيا في غياب كل من رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي وسعيد بن رحمة لاعب ويستهام وعيسى ماندي مدافع ريال بيتيس الإسباني وإسماعيل بن ناصر، لاعب خط وسط ميلان الإيطالي، وسفيان فيجولي لاعب جالطة سراي التركي، الذين سيصلون الجزائر يوم الجمعة المقبل، إلى جانب رامي بن سبعيني، مدافع بوروسا مونشجلادباخ الألماني.

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