إسلام محي يكشف عن موقف غريب من الفنان حمادة هلال (فيديو)









وتابع "محي"، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أنه كان يقود فريق المزيكا في المدرسة، معقبًا: " كنت بلعب بالجيتار، وفي أي مدرسة كنت بروحها كنت امسك الجيتار".









وأشار إلى أنه كان يقلد نجوم زمن الفن الجميل في البداية، وبعد ذلك قام بتقليد النجوم الجداد، مشيرًا إلى أنه قام بتقليد الكثير من النجوم، معقبًا:" في نجوم كتير لما مش بقلدهم، بيتصلوا بي، ويقولو لي اشمعنى انا مش بتقلدني، زي الفنان حمادة هلال".

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قال الفنان إسلام محي، إنه اكتشف في نفسه موهبة التقليد عندما كان طالبًا في المدرسة، من خلال تقليد المدرسين والناظر، معقبًا: " بصراحة المدرسين شجعوني، وانا بصراحة ماكنتش بقول حاجة تزعل المدرسين".