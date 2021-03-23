تعرف على معلق مباراة منتخب مصر وكينيا في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا









يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم، بنظيره كينيا، ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.





وتقام المباراة يوم الخميس المقبل الموافق الخامس والعشرين من شهر مارس الجاري، حيث تنطلق عند الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبوظبي، على الأراضي الكينية.





وأسندت إدارة مجموعة قنوات بي ان سبورت، مهمة التعليق على مباراة منتخب مصر أمام كينيا، للمعلق المصري أحمد الطيب، يوم الخميس المقبل، على قناة beIN Sports 4وهي المُرقمة برقم 6 في جهاز الاستقبال لبث اللقاء.





ويحتل منتخب مصر المركز الأول في جدول ترتيب مجموعته، برصيد 8 نقاط، بينما يتواجد منتخب كينيا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.



