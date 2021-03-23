القيادة السعودية تعزي "أبوثنين" بوفاة والدته





بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برقيتي عزاء ومواساة إلى نائب الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية لقطاع المشاريع والخدمات الفنية نائب رئيس الشركة لقطاع دعم الأعمال التشغيلية المكلف المهندس منصور بن محمد أبوثنين في وفاة والدته.