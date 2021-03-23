الأرصاد: انخفاض كبير في درجات الحرارة بداية من الغد (فيديو)

أوضحت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن مصر تأثرت بالأتربة والرمال المثارة والتي وصلت إلى حد العاصفة على العديد من المناطق.



وأشارت "شاكر"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "اللمة الحلوة"، المذاع على فضائية "المحور"، إلى أن الرياح المحملة بالرمال والأتربة مستمرة على مدار هذه الليلة، وستتأثر غدًا بعض المناطق بالرمال والأتربة المثارة ولكنها ستكون أقل كثافة من اليوم، مع استمرار نشاط الرياح والتي يصاحبها الرمال والأتربة المثارة على بعض المناطق.



وأضافت أن هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بداية من الغد بمقدار من 8 لـ10 درجات، متابعة: "تأثرنا خلال اليومين الماضيين بمنخفض جوي خماسيني".

