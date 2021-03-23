أحمد موسى: "مش ممكن منلقاش مياه نروي بها أراضينا"



قال الإعلامي أحمد موسى إن مؤسسات الدولة تعمل على الحفاظ على حقوق مصر في المياه « مش ممكن منلقاش مياه نروي بها أراضينا ».



وأضاف موسى خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، نعود إلى عام 92 عندما تولى زيناوي السلطة في إثيوبيا وتم توقيع اتفاق مع الرئيس الراحل حسني مبارك حول نهر النيل وكان هناك بند بضرورة تصديق البرلمان في الدولتين ولكن تم التسويف من جانب إثيوبيا وكان هناك بند واضح في الاتفاق إن إثيوبيا لا تستطيع إقامة أي إنشاءات على النيل الأزرق دون الرجوع لمصر.



وتابع أنه في إبريل 2011 استغلت إثيوبيا الأوضاع وبدأت في بناء السد ولكن تطورت الأحداث وكان اجتماع مرسي العياط على الهواء نقطة تحول واستغلته إثيوبيا مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ثورة 30 يونيو جاء ليتعامل مع أمر واقع وطرق كل طرق الحل وتم توقيع اتفاقية المبادئ الذي يحتوي على بند صريح بعدم الإضرار.

