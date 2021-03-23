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رسميا.. ون بلس تعلن عن سلسلة OnePlus 9 المطورة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 08:12 م
OnePlus 9
OnePlus 9
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أعلنت ون بلس بشكل رسمي عن هاتفي OnePlus 9 و OnePlus 9 Pro مع كاميرات بالتعاون مع Hasselblad وتقنيات مميزة لمنافسة الهواتف الرائدة من الشركات المنافسة، وأبرزها الشحن السريع وتقنية الجيل الخامس 5G.

مواصفات وسعر هاتف ون بلس 9 برو OnePlus 9 Pro

صممت ون بلس هذا الهاتف ليكون المنافس الرئيس للهواتف الرائدة من الشركات المنافسة، حيث يأتي مع شاشة OLED منحنية بتقنية LPTO بسرعة 120 هرتز وتدعم تقنية HDR10+، كما تدعم وجود مستشعر البصمة في الأسفل، وتضم ثقب للكاميرا الأمامية.

يجلب الهاتف نظام كاميرا مع عدستين مطورتين بالتعاون مع هاسلبلاد؛ وتأتي العدسة الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل مع مستشعر سوني IMX789 بتقنية التركيز السريع ومع فتحة غالق f/1.8، ويصاحبها عدسة عريضة جدًا بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر سوني IMX766 بفتحة غالق f/2.2، كما تضيف الكاميرا مستشعر للصور أحادية اللون (مونوكروم) 2 ميجابكسل، وعدسة تيليفوتو 8 ميجابكسل.

كما يدعم نظام الكاميرا في الهاتف إلتقاط صور مفعمة بالألوان، بجانب تسجيل فيديو بدقة تصل إلى 8K بمعدل 30 إطار في الثانية، أو 4K بمعدل 120 إطار في الثانية.

ومن جانبه ، فإن الكاميرا الأمامية لهاتف OnePlus 9 Pro تأتي بدقة 32 ميجابكسل تشيد الشركة بقدرتها لالتقاط صور واضحة.

كمل يحمل الهاتف الرائد من ون بلس معالج كوالكوم الأخير، سنابدراجون 888، ويضيف ذاكرة رام 12 جيجابايت، وسعة تخزين 256 جيجابايت.

ويضيف الهاتف بطارية 4,500 ملي أمبير/ ساعة، ويدعم تقنية الشحن السريع السلكي 65 واط، والشحن اللاسلكي السريع بقوة 50 واط.

يأتي الهاتف بثلاثة ألوان تشمل الأبيض، الأخضر، والأسود. وسيأتي بسعر 1,069 دولارًا أمريكيًا لنسخة 256 جيجابايت و969 لنسخة 128 جيجابايت.

مواصفات هاتف ون بلس 9 OnePlus 9

يأتي الهاتف مع شاشة مسطحة LED بتردد 120 هرتز وتدعم تقنية HDR10+، كما تدعم وجود مستشعر بصمة في أسفل الشاشة.

ومثلما الحال مع نسخة برو، فإن نسخة OnePlus 9 تحمل كاميرا بعدستين مشابهتين 48 ميجابكسل و50 ميجابكسل، وعدسة بمستشعر مونوكروم 2 ميجابكسل.

كما أن هناك كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، ويتميز الهاتف بوجود معالج سنابدراجون 888، كما يضيف ذاكرة رام بسعة 8 جيجابايت، وقرص تخزين بسعة 128 جيجابايت.

سيدعم الهاتف تقنية الشحن السريع 65 واط لكنه سيكتفي بدعم الشحن اللاسلكي بقوة 15 واط، وسيجلب بطارية 4,500 ملي أمبير.

وسيتوفر الهاتف بسعر 729 دولارًا أمريكيًا لنسخة 128 جيجابايت و829 دولارًا لنسخة 256 جيجابايت وبالألوان؛ الضبابي الشتوي، الأزرق السماوي، والأسود.

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