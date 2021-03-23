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لوسيد تضيف نظام صوتي Dolby Atoms الجديد لسيارتها "Air"

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 08:16 م
لوسيد Air - صورة أرشيفية
لوسيد Air - صورة أرشيفية
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أعلنت شركة لوسيد عن توفير العديد من الانظمة التقنية الجديدة لسيارتها Air، وتشمل  نظام صوتي من Dolby Atoms الأول في أي سيارة وفق لوسيد.

كما سيتكون نظام Surreal Sound من 21 سماعة موزعة في جميع أنحاء السيارة بما فيها السقف والأرضية.

ومن جه آخرى، وتسعى Lucid لدمج النظام الصوت في نظام التشغيل، أي أنه سيستعمل لعمل التأثيرات المرتبطة بتشغيل وقيادة السيارة وحتى في التحذيرات الصوتية مثل تنبيه الركاب لأحزمة الأمان وتنبيه السائق للنقطة العمياء، حتى صوت إشارة الإنعطاف سيأتي من الجهة التي يشير إليها.

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