لوسيد تضيف نظام صوتي Dolby Atoms الجديد لسيارتها "Air"

أعلنت شركة لوسيد عن توفير العديد من الانظمة التقنية الجديدة لسيارتها Air، وتشمل نظام صوتي من Dolby Atoms الأول في أي سيارة وفق لوسيد.





كما سيتكون نظام Surreal Sound من 21 سماعة موزعة في جميع أنحاء السيارة بما فيها السقف والأرضية.



