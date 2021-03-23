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تعرف على أزمة خالد الصاوي مع منتج فيلمه "للايجار"
الثلاثاء 23/مارس/2021 - 08:25 م
مي مرسي
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آثارت أزمة حدثت بين منتج فسلم "للايجار" والفنان خالد الصاوي جدلا واسعا حيث لم يحصل "الصاوي" على مستحقاته.
وكشفت تصريحات صحفية أن خالد الصاوي لم يتقدم بشكوى ضد المنتج حتى الآن ومن المقرر أن يدفع له مستحقاته كما تم الاتفاق.
يذكر أن الفنان خالد الصاوي تعرض لعدد من الأزمات المالية من منتجي أعماله الفنية.
وكشفت تصريحات صحفية أن خالد الصاوي لم يتقدم بشكوى ضد المنتج حتى الآن ومن المقرر أن يدفع له مستحقاته كما تم الاتفاق.
يذكر أن الفنان خالد الصاوي تعرض لعدد من الأزمات المالية من منتجي أعماله الفنية.
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