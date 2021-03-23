العبيدان: مشروع "نيوم" يعتمد بشكل كامل على الذكاء الاصطناعي

أكد ياسر العبيدان الرئيس التنفيذي ورئيس مؤسسة الجوراء للتنمية العقارية بالمملكة العربية السعودية، على ضرورة الاستفادة من مكتسبات التحول الرقمي في المدن الذكية.





وأشار العبيدان خلال أحد المؤتمرات العقارية الافتراضية اليوم الثلاثاء، إلى دور التكنولوجيا في دعم المشروعات الحالية والمستقبلية في القطاع العقاري في مصر ومنطقة الخليج، وألمح في ذلك الي مشروع نيوم الذي تقيمه السعودية والذي يعتمد بشكل كامل على الذكاء الاصطناعي في التشغيل، مشيراً الي أن الدول العربية تحتاج للتوسع في إنشاء المزيد من المدن الذكية والاستفادة من التحول الرقمي والتكنولوجيات الحديثة.