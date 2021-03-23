تعرف على أضرار تناول مشروبات الطاقة

أكد الأطباء أن تناول مشروبات الطاقة حتى بكمية قليلة، قد يؤذي الإنسان بشكل كبير، وتعرضه لأمراض خطيرة منها النوبة القلبية والجلطات.





وقال علماء، إن استهلاك علبة ونصف فقط من مشروبات الطاقة التي تتضمن نسبة كبيرة من السكر والكافايين، قد تسبب انسداد الأوعية الدموية، مما قد يؤدي للإصابة بالجلطة والنوبة القلبية، حسب ما نشرت صحيفة "ميترو".





وبحسب دراسة جديدة، تعرض رجال ونساء أصحاء لانخفاض في فتحات الأوعية الدموية، بعد 90 دقيقة من تناول 750 ملليتر من علب مشروبات الطاقة، أو ما يعادل علبة ونصف من مشروبات الطاقة "الكبيرة" مثل مشروب "مونستر إينرجي".





وتعد الدراسة الأولى من نوعها التي تسلط الضوء على تأثير مشروبات الطاقة على الأوعية الدموية، وتعطيل عملية الهضم الغذائي.





كما اختبرت الدراسة تأثير مشروبات الطاقة على 44 طالب طب غير مدخن في العشرينات من العمر، لتكشف عن انكماش في محيط دائرة الأوعية الدموية إلى النصف، مما يصعب حركة الدورة الدموية في الجسم.



