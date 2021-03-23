Advertisements

تعرف على أضرار تناول مشروبات الطاقة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 08:23 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
Advertisements
أكد الأطباء أن تناول مشروبات الطاقة حتى بكمية قليلة، قد يؤذي الإنسان بشكل كبير، وتعرضه لأمراض خطيرة منها النوبة القلبية والجلطات.

وقال علماء، إن استهلاك علبة ونصف فقط من مشروبات الطاقة التي تتضمن نسبة كبيرة من السكر والكافايين، قد تسبب انسداد الأوعية الدموية، مما قد يؤدي للإصابة بالجلطة والنوبة القلبية، حسب ما نشرت صحيفة "ميترو".

وبحسب دراسة جديدة، تعرض رجال ونساء أصحاء لانخفاض في فتحات الأوعية الدموية، بعد 90 دقيقة من تناول 750 ملليتر من علب مشروبات الطاقة، أو ما يعادل علبة ونصف من مشروبات الطاقة "الكبيرة" مثل مشروب "مونستر إينرجي".

وتعد الدراسة الأولى من نوعها التي تسلط الضوء على تأثير مشروبات الطاقة على الأوعية الدموية، وتعطيل عملية الهضم الغذائي.

كما اختبرت الدراسة تأثير مشروبات الطاقة على 44 طالب طب غير مدخن في العشرينات من العمر، لتكشف عن انكماش في محيط دائرة الأوعية الدموية إلى النصف، مما يصعب حركة الدورة الدموية في الجسم.

كما يستهلك عدد كبير من الشباب مشروبات الطاقة، وقد تصل نسبة من يستهلكها في بريطانيا إلى 70 بالمئة ممن أعمارهم ما بين 10 و17 عاما.

أخبار تهمك

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

منذ حوالي 23 ساعة

ريال مدريد يُقدم صفقة «خليفة رونالدو» على طبق من ذهب إلى برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

نجم ريال مدريد يصدم زيدان بهذا القرار

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موسيماني يتخذ قرار ناري بشأن كهربا

منذ حوالي 7 ساعات

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة مقابل 150 مليون يورو

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - كارتيرون يطرد صفقة الزمالك الجديدة

منذ ساعة و 27 دقيقة

بالأسماء.. لابورتا يُضحي برباعي برشلونة من أجل صفقتي الموسم

منذ أقل من ساعتين

عرض ضخم يُهدد استمرار "السفاح" مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

تعرف على معلق مباراة منتخب مصر وكينيا في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا

منذ أقل من ساعة

عاجل - بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف

منذ حوالي 4 ساعات

أحدثهم شرب المياة.. ٤ نصائح من "الصحة" لزيادة المناعة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل هذا اللاعب

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. وسائل إعلام أمريكية: بايدن سيعترف رسميا بإبادة الأرمن على يد الأتراك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. مجلس النواب يقرر استدعاء 3 وزراء لهذه الأسباب

منذ حوالي 5 ساعات

خبير بأمريكا يحذر من آثار كارثية لسد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. كارتيرون يطالب إدارة الزمالك بحسم صفقة الدبابة

منذ ساعتين و 27 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:43 م

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل هذا اللاعب

عاجل - بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف

05:01 م

عاجل - كارتيرون يطرد صفقة الزمالك الجديدة

07:30 م

بالأسماء.. لابورتا يُضحي برباعي برشلونة من أجل صفقتي الموسم

07:01 م

ريال مدريد يُقدم صفقة «خليفة رونالدو» على طبق من ذهب إلى برشلونة

05:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها