عودة الجثة المختفية إلى قبرها ببني سويف.. نجل المتوفي: "اتصالحنا وأبويا رجع مكانه" (صور)



قال حسين ابو الحسن الفخراني، أحد ابناء صاحب الجثة المختفية من قبرها بمركز الفشن بمحافظة بني سويف، إن جثة والده عادت إلى المقبرة الخاصة بها، بعد عقد جلسة صلح مع العاملين بالمقابر "التُربية" بحضور عددًا من القيادات الشعبية بمركز الفشن.



وكان 4 أشقاء يقيمون بمركز الفشن، جنوب محافظة بني سويف، قد تقدموا ببلاغ إلى مركز الشرطة، بإكتشافهم عدم وجود جثة والدهم المدفونة منذ عامين في مقبرة الأسرة بقرية "العجرة" بدائرة المركز، ونقلها إلى مقبرة أخرى لا يعلمون مكانها.



وتابع: "كان هناك خلافا على مقبرة جديدة وإنتهى ذلك الحوار خلال جلسة الصلح وما يعنينا إن جثة والدي عادت لمكانها الطبيعي، وأن الأزمة إنتهت".



تفاصيل البلاغ



وكانت مديرية أمن بني سويف، تلقت إخطارًا من العقيد محمود مهني مأمور مركز الفشن، يفيد بتلقيه بلاغًا من "احمد محمد أبوالحسن" سائق، مقيم بمدينة الفشن، بأن أحد أفراد الأسرة وهو الأبن الأوسط توجه لزيارة والده في المقابر برفقة والدته وأشقائه لزيارة والدهم المتوفي منذ عامين في مقابر قرية العجرة التابعة لدائرة المركز.



تحطيم المقبرة



وقال مقدم البلاغ، إن أشقاؤه الثلاثة فوجئوا بأثار هدم وتحطيم للمقبرة داخل حوش المقابر الخاصة بأسرتهم وإختفاء جثة والدهم، وعقب ذلك تواصلوا معه هاتفيا كونه الشقيق الأكبر" وحضر على الفور إلى المكان وأتفقا مع اشقاؤه على التوجه لمركز الشرطة لتحرير محضر لإثبات الواقعة.



مقابر العجرة بالفشن



وأكد في أقواله، أنه أثناء ذهابه مع أشقائه "أبوالحسن وقرني وحسين" لزيارة قبر والدهم في مقابرالأسرة بقرية "العجرة" التابعه لمركز الفشن فوجئوا بهدم المقبرة وعدم وجود جثة والدهم، وتم تحرير المحضر رقم 1002 لسنة 2021 إداري مركز شرطة الفشن.



ابناء المتوفي



وقال أحمد محمد ابو الحسن احد ابناء المتوفي، "البعض يقول أنه جرى نقل جثة والدي لمقبرة أخرى، ولا نعلم اين مكانها، رغم أننا قمنا بشراء المقبرة مرتين، قبل ذلك، إلا أن هناك خلافات بين "التربية" وبعضهم على بيع المقابر هناك.



وأضاف: "المقبرة معانا منذ 15 عاما، ودفعنا ثمنها مرتين أخرهم يوم دفن والدي بقيمة 5 الاف جنيه، وان هناك خلافات بين العاملين في المقابر " التربية " وبعضهم على بيعها".



تحقيقات النيابة



وفتحت نيابة الفشن، بإشراف المستشار طارق جلال المحامي العام لنيابات بني سويف، تحقيات موسعة في الواقعة، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، ووجهت النيابة بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن، لمعاينة منطقة المقابر، لإستبيان حقيقة ما جاء بالبلاغ.



جلسة صلح



وعقدت القيادات الشعبية بمركز الفشن بقيادة العمدة فريد هندي، والعمدة اسامة حسني، والشيخ رضا محمد عبد الحليم مدير عام بالوعظ في الأزهر والأوقاف، جلسة صلح بين أسرة ابناء الرجل المتوفي وعدد من العاملين بمقابر قرية الشقر، إنتهت إلى الصلح بين الطرفين وتوقيع شرط جزائي قدرة 200 الف جنيه لاي متعدي منهم مرة أخرى، وشراء ابناء المتوفي لمقبرة أخرى مجاورة للحوش الخاص بهم ب3 الاف جنيه.



خلافات مالية



وقال أحد أفراد الأسرة ـ فضل عدم نشر اسمه ـ إن الجثة جرى نقلها بالفعل، وعادت مرة أخرى بعد جلسة الصلح، وقد يكون أحد أفراد التربية وراء تلك الواقعة، لخلافات مالية بينهم، قيمتها 10 الآف جنيه، ثمن مقبرة أخرى.

