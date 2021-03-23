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نور اللبنانية تروج لمسلسلها الرمضاني "ضل راجل"
الثلاثاء 23/مارس/2021 - 08:30 م
مي مرسي
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روجت الفنانة نور اللبنانية لمسلسلها الرمضاني المقبل "ضل راجل" وذلك من خلال صورة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".
وكتبت نور تعليقا على البوستر قائله: " انتظروا مسلسل ضل_راجل في رمضان٢٠٢١".
مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح، ومخرج العمل أحمد صالح، وتأتى القائمة الكاملة للمسلسل كالتالى: ياسر جلال، محمود عبد المغنى، نور اللبنانية، نرمين الفقى، رنا رئيس، أحمد حلاوة، إنعام سالوسة، وعدد كبير من الفنانين الشباب
وكتبت نور تعليقا على البوستر قائله: " انتظروا مسلسل ضل_راجل في رمضان٢٠٢١".
مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح، ومخرج العمل أحمد صالح، وتأتى القائمة الكاملة للمسلسل كالتالى: ياسر جلال، محمود عبد المغنى، نور اللبنانية، نرمين الفقى، رنا رئيس، أحمد حلاوة، إنعام سالوسة، وعدد كبير من الفنانين الشباب
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