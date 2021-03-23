نور اللبنانية تروج لمسلسلها الرمضاني "ضل راجل"







وكتبت نور تعليقا على البوستر قائله: " ‬‏‪انتظروا مسلسل ضل_راجل في رمضان٢٠٢١".





مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح، ومخرج العمل أحمد صالح، وتأتى القائمة الكاملة للمسلسل كالتالى: ياسر جلال، محمود عبد المغنى، نور اللبنانية، نرمين الفقى، رنا رئيس، أحمد حلاوة، إنعام سالوسة، وعدد كبير من الفنانين الشباب

روجت الفنانة نور اللبنانية لمسلسلها الرمضاني المقبل "ضل راجل" وذلك من خلال صورة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".