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مدرب منتخب مصر السابق يعلق على عودة محمد صلاح للمشاركة مع الفراعنة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 08:30 م
بوابة الفجر
عمرو مصطفى
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أبدى ضياء السيد ، المدرب العام الأسبق للمنتخب الوطني ، سعادته بعودة النجم محمد صلاح لقيادة الفراعنة مجدداً قبل مواجهتي كينيا وجزر القمر يومي الخميس والاثنين المقبلين بالجولتين الخامسة والسادسة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون مطلع العام المقبل.

وقال ضياء السيد عبر برنامج (كورة تريند) مع الإعلامي محمد فاروق سعد:" صلاح عاد للمنتخب بعد فاصل من التشكيك تارة بعد إصابته بفيروس كورونا وتارة بسبب الإصابة ، وأول مواجهة للمنتخب بوجود صلاح منذ تولي حسام البدري قيادة المنتخب منذ عام كامل تقريباً".

وأضاف:" صلاح يحب منتخب مصر ويحرص دائماً على التواجد وهو سعيد بالحضور في صفوف المنتخب وبإذن الله يلعب بشكل جيد ويساهم في تأهل الفراعنة لبطولة أمم أفريقيا".

وأكد أنه فخور بما وصل له صلاح في مسيرته الكروية وهو شعور المصريين والعرب فهو من أفضل 10 لاعبين في العالم ووصل في وقت من الأوقات لأفضل لاعب خلف كريستيانو رونالد وليونيل ميسي موضحاً أن صلاح تطور ومازال يتطور ويتغير من يوم لآخر وهو ما ساعده على الوصول لمكانته.

وأشار إلى أن أي قائمة للمنتخب الوطني دائماً تكون مصحوبة بجدل حول لاعب أو اثنين موضحاً أن الجهاز الفني بقيادة البدري الأكثر جدارة على اختيار القائمة.

وعن مفاوضات نادي المقاصة معه لخلافة إيهاب جلال ، قال ضياء:" المقاصة لم يتفاوض معي بشكل رسمي وكل ما حدث مجرد ترشيحات ، وأفضل عدم الحديث عن الأمر أو تقييم مستوى الفريق في ظل وجود ترشيح لاسمي لتولي قيادته".

وأتم ضياء أن المقاصة يضم لاعبين مميزين والجميع تابعه في الدور الأول للدوري وظهر بصورة طيبة.

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