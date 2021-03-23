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تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل منافسات الجولة المقبلة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 08:30 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز قبل مباريات الجولة المقبلة من المسابقة.

وتلعب يوم السبت الموافق ٣ أبريل المقبل مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز: 

1- كريستيانو رونالدو.. 23 هدف.

2- روميلو لوكاكو .. 19 هدف.

3- لويس مورييل .. 16 أهداف

4- زلاتان إبراهيموفيتش.. 15 هدف.

5- ايموبيلي.. 14 هدف.

6- لاوتارو مارتينيز .. 14 أهداف

7- جواو بيديو غلفاو .. 13 هدف

8- لورنزو إنسيني .. 13 أهداف

9- سيمون نوانكو .. 13 أهداف

10- دوشان فلاهوفيتش.. 12 أهداف

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يوفنتوس ميلان لبوكاكو رونالدو

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