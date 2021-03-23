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تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل منافسات الجولة المقبلة
الثلاثاء 23/مارس/2021 - 08:30 م
حسام مجدي
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يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز قبل مباريات الجولة المقبلة من المسابقة.
وتلعب يوم السبت الموافق ٣ أبريل المقبل مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز.
وفيما يلي جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز:
1- كريستيانو رونالدو.. 23 هدف.
2- روميلو لوكاكو .. 19 هدف.
3- لويس مورييل .. 16 أهداف
4- زلاتان إبراهيموفيتش.. 15 هدف.
5- ايموبيلي.. 14 هدف.
6- لاوتارو مارتينيز .. 14 أهداف
7- جواو بيديو غلفاو .. 13 هدف
8- لورنزو إنسيني .. 13 أهداف
9- سيمون نوانكو .. 13 أهداف
10- دوشان فلاهوفيتش.. 12 أهداف
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