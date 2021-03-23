تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل منافسات الجولة المقبلة





يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز قبل مباريات الجولة المقبلة من المسابقة.





وتلعب يوم السبت الموافق ٣ أبريل المقبل مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز.





وفيما يلي جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز:





1- كريستيانو رونالدو.. 23 هدف.





2- روميلو لوكاكو .. 19 هدف.





3- لويس مورييل .. 16 أهداف





4- زلاتان إبراهيموفيتش.. 15 هدف.





5- ايموبيلي.. 14 هدف.





6- لاوتارو مارتينيز .. 14 أهداف





7- جواو بيديو غلفاو .. 13 هدف





8- لورنزو إنسيني .. 13 أهداف





9- سيمون نوانكو .. 13 أهداف





10- دوشان فلاهوفيتش.. 12 أهداف



