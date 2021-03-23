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الأرصاد تكشف موعد تخفيف الملابس الشتوية (فيديو)

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 08:31 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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نصحت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، بالاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية إلى أسبوع أو 10 أيام مقبلة، مؤكدة أنه ما زال هناك انخفاض في درجات الحرارة، متابعة: "يجب أن نتأنى قليلًا في تخفيف الملابس".

وأكدت "شاكر"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "اللمة الحلوة"، المذاع على فضائية "المحور"، أنه يجب عدم التسرع في تخفيف الملابس، ويجب تخفيفها تدريجيًا لتجنب الإصابة بنزلات البرد، موضحة أن الأمطار مؤثرة خفيفة وفرصتها اليوم وغدًا.

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