ولي أمر تتهم إدارة أحد المدارس الخاصة بطرد أبنائها من الفصول بسبب المصروفات

كشفت رشا محمد، أحد أولياء الأمور، بإحدى المدارس الخاصة للغات تفاصيل الاتهام الذي وجهته ضد إدارة المدرسة بطرد أبنائها من الفصول بسبب المصروفات.



وقالت "رشا" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الثلاثاء: "قام ابني بالاتصال بيا وطلب مني إني إجي أخذه بعدما قامت إدارة المدرسة بمنع صعوده إلى الفصل أو السماح له بالانصراف لعدم قيامه بسداد المصروفات".



وأضافت "ذهبت مع والده المدرسة، واتفاجئت بابني ممد على حوش المدرسة، وفعلا اتصلت بالنجدة، ولكن وكيلة المدرسة كذبت وقالت أنه هو اللي قاعد كده لوحده، وروحت تاني يوم وعملت محضر في قسم شرطة المقطم ضد المدرسة، وأنا ابني مصاب بالتوحد ومدخلناش المدرسة إلا لأن بها فصول الدمج، وهذا أثر بشكل كبير على نفسيته".



