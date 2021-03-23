نشرة أخبار الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 23 مارس 2021: تفاصيل زيارة وزيرة البيئة وعاصفة ترابية تضرب المحافظة

تفاصيل زيارة وزيرة البيئة لمحافظة الإسماعيلية



وقد أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بالإجراءات التي اتخذتها المحافظة في نظافة الشوارع، موضحة أن زيارة اليوم تأتي في إطار الدور التخطيطي والتنظيمي لوزارة البيئة في ادارة المنظومة، حيث أعدت المخطط الأول للمنظومة بالمحافظة في ٢٠١٨٢٠١٩، ومع قيام وزارة التنمية المحلية بالجزء التنفيذي للبنية التحتية ظهرت بعد التحديات التي تطلبت تحديث المخطط لمواجهتها والتواءم معها.



وأضافت وزيرة البيئة أن الحكومة تسعى لتنفيذ نماذج تجريبية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة بعدد من المحافظات التي شارفت بنيتها التحتية على الانتهاء، لتعطي بارقة أمل للمواطن بإمكانية القضاء على مشكلة المخلفات، ومنها محافظة الإسماعيلية لقرب اكتمال البنية التحتية بها، مما سيساعد على تنفيذ نموذج تجريبى لعمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والتدوير والتخلص الآمن من المخلفات.



افتتاح أعمال تطوير مدرسة الشهداء الإعدادية للبنات في الإسماعيلية



أفتتح اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، يرافقه مسئولي بنك الأهلي qnb ومسئولي برنامج التعليم بمؤسسة مصر الخير، إعمال التطوير بمدرسة الشهداء الإعدادية بنات والتي شملت تطوير للمعامل والأجهزة والغرف الفنية والمكتبة بالمدرسة والتي تم ترشيحها من مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لإتاحة الخدمات التعليمية ل 550 طالبة حيث تعد المدرسة الوحيدة المخصصة للفتيات في تلك المنطقة مما يساهم بشكل كبير في توفير الخدمات التعليمية لأبناء تلك المنطقة.



رئيس جامعة القناة يعلن عن الفائز بجائزة الأبحاث العلمية



أعلن الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، فوز الدكتور عبد الله إسماعيل عبد الله محمد أخصائى أول كميائى بمعهد التقنية الحيوية للدراسات العليا والبحوث بجائزة الأبحاث العلمية الموجهة لخدمة المجتمع والبيئة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس( مدرس مساعد أو معيد أو من العاملين بالجامعة).



عاصفة ترابية تضرب الإسماعيلية.. والمرور تهيب السائقين توخى الحذر



تعرضت محافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، لعاصفة ترابية غطت سماء المحافظة، وموجة من الطقس السيئ وتسببت الرياح والعواصف المحملة بالأتربة والرمال في إرباك حركة مرور الشاحنات والسيارات على الطرق السريعة والصحراوية بسبب انعدام الرؤية.



فيما حرصت إدارة مرور الإسماعيلية برئاسة العميد عماد سرحان، والرائد محمد سليمان رئيس مباحث المرور، بتكثيف الخدمات المرورية والرقابة علي الطرق السريعة وتوجيه قائدي السيارات بتوخي الحذر والالتزام بالسرعات المقررة خاصة في ظل انخفاض مستوي الرؤية بسبب العواصف الترابية.



استقرار أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء في أسواق الإسماعيلية



رصدت بوابة الفجر، اليوم الثلاثاء، 2021- 3 - 23، أسعار الخضروات والفاكهة، في أسواق وشوادر ومنافذ محافظة الإسماعيلية، حيث وصل سعر البرتقال البلدي بين 2 إلي 3 جنيهات، والبرتقال "أبو سرة" بين 4 إلى 6 جنيهات، والجوافة 8 جنيهات، واليوسفي من 4 إلي 5 جنيهات للكيلو، والجريب فروت ما بين 4 و6 جنيهات، والموز من 8 إلي 10 جنيهات للكيلو.



وشهدت أسعار الخضروات استقرارًا في الأسعار، حيث سجل سعر كيلو البطاطس من 2 الي 3 جنيهات، والبسلة الخضراء من 4 الي 6 جنيهات للكيلو، والطماطم ما بين 2 إلى 4 جنيهات، والبصل 5 جنيهات، الفاصوليا الخضراء 6 جنيهات، والبامية 12 جنيها، وبلغ سعر كيلو الكوسة 5 جنيهات، والخيار من 3 إلى 5 جنيهات، والثوم 25 جنيه، وفلفل السويس 6 جنيهات، الباذنجان 3 جنيهات، الملوخية 5 جنيهات، والفلفل الألوان 7 جنيهات، والفلفل البلدي 5 جنيهات، والجزر 3 جنيهات، والبطاطا 5 جنيهات، والقلقاس 8 جنيهات.



شهدت محافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء 23 مارس 2021، العديد من الأحداث في مختلف مدن المحافظة، وتقدم بوابة الفجر في السطور التالية أهم الأحداث التي شهدتها المحافظة:استقبل اللواء اركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لمناقشة تحديث المخطط الخاص بالمحافظة في منظومة إدارة المخلفات الصلبة.