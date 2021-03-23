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استشاري يكشف كيفية إنقاص 20 كيلو في رمضان

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 08:42 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور محمد أبو الخير، أخصائي العلاج الطبيعي والسمنة والنحافة، إن فقدان الوزن خلال شهر رمضان أسهل بكثير من فقدانه في أي وقت آخر، ويمكن لنظام غذائي بسيط ومحدد ولا يتلاءم إلا مع شهر الصيام فقط، أن يخسر الشخص به أكثر من 10 كيلوجرامات إلى 20 كيلو دفعة واحدة دون مشكلات صحية.

وأضاف "أبو الخير" خلال لقائه مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، في برنامج "البيه والهانم"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن تناول من 5 وجبات حتى 6 وجبات منذ انطلاق مدفع الإفطار حتى أذان الفجر، كمية الوجبة الواحدة لا يتعدى الطبق الصغير مجمعة (وجبة تحتوى على جزرتين، ووجبة تحتوب على تمرة وتفاحة واحدة، ووجبة أخرى تحتوي على طبق كبير من الخضراوات الورقية، ووجبة أساسية تحتوى على قطعة من الدجاج أو اللحم الأحمر الخالي من الدهون أو السمك، ووجبة أخيرة تحتوي على زبادى وتمر).

وتابع: "تناول تمرات التحلية الأساسية موزعة كل 3 ساعات تمرة واحدة، هي التحلية الأساسية من الفطار حتى السحور، كما يمكن تناول ثمرة واحدة من التفاح وتناولها في أي وقت خلال أي وجبة من الوجبات أو بعدها بساعة"، مشيرا إلى أن مشروبك الرئيسي الزنجبيل الحارق كوب واحد من الإفطار حتى السحور دون إضافات.

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