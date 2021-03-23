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حضري وصفة ماء الأرز المنزلية لحماية الشعر من التلف

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 08:45 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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يتعرض الشعر للتلف خصوصا مع أعراض الجو وتقلباته، لذلك يقدم موقع "لافام" وصفة ماء الأرز المنزلية لحماية الشعر من التلف.

وصفة ماء الأرز المنزلية لحماية الشعر من التلف

طريقة تحضير وصفة ماء الأرز

خذي نصف كوب من الأرز وقومي بتغطيته بالأرز أكثر مما تستخدمه عادة للطهي.

اغلي الأرز لبعض الوقت. 

يمكنكِ إما أخذ الماء الزائد الذي يأتي إلى الطبقة العليا أو الانتظار حتى ينضج الأرز ثم يصفى الماء الزائد.

بعد غسل الشَّعْر بالشّامبو، يُصبّ ماء الأرز المُخفّف على الشَّعْر.

باستخدام أطراف الأصابع تدلّك فروة الرّأس بلطفٍ لمدّة 10 دقيقة.

يُشطّف الشَّعْر جيّداً بالماء العادي. يُمكن القيام بذلك مرّتين أو ثلاث مرّات في الأسبوع.

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