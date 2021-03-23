قبل الزفاف.. اعرفي طريقة اختيار أحمر الشفاه حسب لون بشرتك

تعانين من مشكلة اختيار أحمر الشفاه المناسب لبشرتك يوم زفافك، نقدم لك لون أحمر الشفاه المناسب لك حسب لون بشرتك





أحمر شفاه طبيعيّ للبشرة البيضاء





إن كانت بشرتك بيضاء، فابتعدي عن الألوان المائلة إلى البيج. اعتمدي تدرّجات الزهريّ أو المشمشيّ أو الخوخيّ.





أحمر شفاه طبيعيّ للبشرة الحنطيّة والسمراء





يليق أحمر الشّفاه بتدرّجات البيج والزهريّ بالنساء ذوات البشرة الحنطيّة أو السمراء.





أحمر شفاه طبيعيّ للبشرة الداكنة





إن كنت من ذوات البشرة الداكنة، فلا ننصحك أبداً بالاقتراب من التدرّجات الزهريّة. عوضاً عن ذلك، اعتمدي أحمر شفاه بلون السكّر المحروق أو ما يُعرف بالكراميل.





أحمر شفاه طبيعيّ للطلّة المناسبة





عند السعي للبحث عن أحمر شفاه طبيعيّ مناسب، احرصي على الالتزام بنصيحة الخبراء: "ابتعدي عن التباين إن كنت غير أكيدة". طبّقي مرهم شفاه فوق أحمر الشّفاه للحصول على رونقٍ مميّزٍ، خصوصاً إن كنت قد لجأت إلى كريم أساس سائل. تذكّري أهميّة ترطيب الشفتين بواسطة كريم أو مرهم مرطّب عالي الجودة، إن كنت تضعين الكريم السائل لإخفاء العيوب أو كريم أساسٍ لإعدادهما على استقبال أحمر الشفاه الطبيعيّ.





ملحوظة مهمة



