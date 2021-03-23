"موعدنا الخميس المقبل".. وزير القوى العمالة يزف بشرى سارة للعاملين بالقطاع الخاص (فيديو)









قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الدفعة الأخيرة من منحة العمالة الغير منتظمة تم صرفها، ويتم الآن متابعة العمال الذي تخلفوا عن صرف المنحة.وتابع "سعفان"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الوزارة خلال هذه الفترة تعمل على وضع رؤية مستقبلية لرعاية العمالة المصرية بشكل كبير.وأضاف أن المجلس القومي للأجور سينعقد يوم الخميس، لبحث استفادة العاملين بالقطاع الخاص من قرارات الرئيس الخاصة برفع الحد الأدنى للأجور لـ2400 جنيه، معقبًا: "إن شاء الله القرارات يكون فيها خير لكل الناس".