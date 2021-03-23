هناك مجموعة من الخطوات والأفكار المبتكرة، على ست البيت اتباعها لإعداد مائدة إفطار رمضان المبارك، وهذا سيقدمه موقع "لافام:" فيما يلي.





أفكار مبتكرة لتجهيز مائدة رمضان 2021





- ضعي المفرش الجديد الذي قمتي بشرائه وخصصتيه لهذا الشهر الكريم.





- كما يمكنك وضع الاطباق فوق السفرة ورتبيها بششكل جديد ومنسق





- قدمي الحساء في كاسات بهيئة فناجين كفكرة جديدة.



