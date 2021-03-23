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أفكار مبتكرة لتجهيز مائدة رمضان 2021
الثلاثاء 23/مارس/2021 - 08:53 م
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هناك مجموعة من الخطوات والأفكار المبتكرة، على ست البيت اتباعها لإعداد مائدة إفطار رمضان المبارك، وهذا سيقدمه موقع "لافام:" فيما يلي.
أفكار مبتكرة لتجهيز مائدة رمضان 2021
- ضعي المفرش الجديد الذي قمتي بشرائه وخصصتيه لهذا الشهر الكريم.
- كما يمكنك وضع الاطباق فوق السفرة ورتبيها بششكل جديد ومنسق
- قدمي الحساء في كاسات بهيئة فناجين كفكرة جديدة.
- لا تكثري من كميات الطعام على طاولة السفرة لأن الشوربة والعصير يشعران بالشبع بسرعة، وبالتالي قد تتكدس بقايا الطعام وتضطرين لرميها.
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