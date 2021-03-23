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أول مصرية تتولى منصب عمدة بأمريكا: "المصريين أجدع ناس"

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 08:56 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قالت الدكتورة ميري ألكسندر، أول امرأة مصرية تتولى منصب عمدة مدينة أمريكية، إنه تم اختيارها ضمن قائمة أكثر 20 امرأة متميزة حول العالم، وكانت هذه مفاجئة بالنسبة لها، معقبة: "فخورة أني مصرية، وبشجع باقي المصريات أننا قادرين على تحقيق أي شيء".

وأضافت "ألكسندر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم الثلاثاء، أنها تربت على ضرورة السعي وعدم ترك أي شيء يُحبطها، مشددة على أن الموضوع لم يكن صعب، وإنما كان يستلزم إصرار ومحاولات متكررة.

وتابعت، أن المصريين أجدع ناس، وهناك مثل أمريكي يقول: "مفيش حاجة اسمها منقدرش"، معقبة: "ربنا وفقني بزوج ساعدني أوصل ولم يحبطني"، معربة عن استعدادها لمساندة أي امرأة للوصول لحلمها في أي مكان والاستفادة من تجربتها، منوهة بأن السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، تواصلت معها، موجهة الشكر لها وللرئيس عبد الفتاح السيسي، على فتحه المجال للمرأة المصرية للقيام بأشياء أكثر.

وأكدت، أن ما حصلت عليه المرأة المصرية خلال الفترة الحالية أمر جيد جدًا، منوهة بأن المرأة قادرة على الإنجاز حال اتاحة الفرصة لها وهذا ما يحدث في مصر حاليًا.

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