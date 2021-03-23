ضبط 30500 قرص مخدر بالدقهلية





تمكنت إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية باتعاون مع ادارة مكافحة مخدرات شرق الدلتا حملة مكبرة إستهدفت الصيدليات وذلك بالتنسيق مع قطاع مكافحة المخدرات بشرق الدلتا تحت إشراف الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة.



وتمكنت الحملة من ضبط 216 قرص تامول 225 مجم مخدرات، 8930 قرص من مادة البريجابلين جدول مخدرات وغير مسجل بوزارة الصحة، 21360 قرص مختلف من الأقراص المخدرة جول ثان مخدرات ومؤثرة على الحالة النفسية والعصبية،

وشدد الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية على إستمرار وتكثيف الحملات لمواجهة كافة طرق الغش وضبط الأدوية المخدرة والغير مسجلة بوزارة الصحة والمهربة والتى تؤثر سلبا على صحة المواطنين.