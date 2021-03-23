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الأردن تمنع تصدير الزيوت النباتية ومواد غذائية

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 08:55 م
بوابة الفجر
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قررت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، المهندسة مها علي، منع تصدير وإعادة تصدير الزيوت النباتية، اعتباراً من اليوم الثلاثاء، وذلك في ضوء ارتفاع الأسعار عالمياً وانعكاساتها محلياً وبهدف ضبط السوق.

وكانت الوزارة اتخذت قراراً في شهر يوليو الماضي بمنع تصدير وإعادة تصدير السكر والأرز والبقوليات الجافة والأعلاف والقمح والحنطة، بهدف المحافظة على المخزون الاستراتيجي من تلك السلع.

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