أسطورة ريال مدريد يفجرها: ضم ميسي أو كريستيانو رونالدو ليس صعبا

خرج النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام مالك نادي إنتر ميامي الأمريكي وأسطورة ريال مدريد السابق، بتصريحات جديدة.





وأكد بيكهام أنه ليس من الصعب على ناديه ضم أهم نجوم كرة القدم وفي مقدمتهم ميسي ورونالدو.

وقال بيكهام في تصريحات صحفية: "لا أعتقد أنه من الصعب على ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، ونيمار، إتخاذ القرار باللعب في إنتر ميامي".

وتابع: "الخطوة ليست صعبة، لدينا فرصة حقيقية لضم لاعبين كبار، ميامي مدينة رائعة ولدينا قاعدة جماهيرية كبيرة".

ويسعى بيكهام لتكوين فريق قوي يحقق نجاحات رياضية واقتصادية، وقد بدأ مشروعه بضم أسماء معروفة مثل الأرجنتيني جونزالو هيجوايين، والفرنسي بليز ماتويدي.