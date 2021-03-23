هاني الناظر: درجات الحرارة الحالية الأمثل لنشاط الميكروبات والفيروسات

قال هاني الناظر، رئيس مركز البحوث الأسبق واستشاري الأمراض الجلدية، إن فصل الربيع هو فصل التقلبات الجوية السريعة والحادة، مقدمًا مجموعة من النصائح لكيفية التعامل خلال هذا الفصل ولاسيما بالنسبة لأمراض الصدر ومرضى الجيوب الأنفية والحساسية.



وأضاف "الناظر" في حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الثلاثاء أنه لا يحبذ الخروج في أوقات العاصفة الترابية المحملة بالرمال والأتربة بالنسبة لمرضى الجيوب الأنفية والحساسية.



وأشار إلى أنه يفضل الاعتماد على صابون الجليسرين والتنبيه على تجنب حرارة الشمس في فترة الظهيرة وتحديدًا من العاشرة وحتى الثانية ظهرًا، والاهتمام برفع المناعة وتناول طبق السلطة الخضراء لأن درجات الحرارة الحالية التي تتراوح من 22 إلى 23 درجة مئوية هي درجات نشاط الميكروبات والفيروسات.

