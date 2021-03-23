ما لا تعرفه عن حياة الملكة "كليوباترا".. أوقعت بالأمبراطور "يوليوس قيصر"

اليوم يقدم لكم موقع "لافام" معلومات قد لا تعرفها عن حياة الملكة كليوباترا، حيث تعتبر من أكثر النساء قوة في الحاضرة المصرية القديمة.





حقائق عن حياة الملكة "كليوباترا"





تتمتع الملكة "كليوباترا" بسرعة بديهة ولديها إصرار وعزيمة فقد كانت امراة عظيموة ولها دور مؤثر وكبير، فهي تمكنت من إيقاع عظيم الروم يوليوس قيصر في حبائلها، وبعد اغتياله تمكنت من إقناع قائد روماني عظيم هو مارك أنتوني بالزواج منها.





عينت كليوباترا كنائب لوالدها بطليموس الثاني عشر وهي في الرابعة عشر من عمرها، ثم أصبحت ملكة لمصر وهي في الثامنة عشر من عمرها بالمشاركة مع أخيها بطليموس الثالث عشر.





بعد العثور على قطعة نقدية من الفضة منقوش عليها وجه كليوباترا , بدأ الكثير من الخبراء يشككون في الروايات التي تتحدث عن الجمال الأسطوري لكليوباترا، فبدراسة الوجه المنقوش على قطعة الفضة يتبين أن صاحبة الوجه ذات أنف طويل وذقن مدبب وشفتين رفيعتين , لذا يُعتقد انها لم تكن جميلة بالمرة بل كانت قبيحة الشكل , لكن سحرها كله كان يكمن في “صوتها” وكلامها “المعسول” , وإجادتها للغات متعددة وشخصتها القوية والجذابة وثقافتها ومعرفتها الواسعة.





كليوباترا لم تكن من أصول مصرية بل كانت ذات اصول يونانية ورومانية .واسمها هو أسم يوناني , وترجع أصولها الى السلالة المقدونية اليونانية التي بدأت مع بطليموس الأول والتي حكمت مصر بعد وفاة الاسكندر الأكبر، وقد أحب المصريون كليوباترا نتيجة للأمان والرخاء الذي حققته في عهدها , ومن المؤسف حقًا أن تكون كليوباترا هي آخر ملوك الفراعنة.





لقبها الكامل كليوباترا السابعة , فهناك ست نساء سبقنها وحملن نفس الاسم كليوباترا، وإن كان خبراء المصريات يعدونها أشهرهن على الإطلاق على الرغم من كونها آخر فرعون حكم مصر.





مكياج العين الذي استخدمته كليوباترا لم يكن إستعماله فقط لأغراض تجميلية، بل كانت له منافع طبية حيث كان يدخل في تركيبه أملاح اليود التي تساهم في حماية العين من الإصابة بعدد من الأمراض.





قتلت كليوباترا خلال حياتها التي امتدت لأقل من أربعة عقود العديد من أفراد أسرتها، ويبدو الأمر وحشيًا عند العلم انها فعلت ذلك حفاظًا على سلامتها وعرشها، وتظهر العديد من الأفلام الوثائقية كليوباترا أن لها قلب قاتل وبارد.





ولكن خلافا للاعتقاد الشائع، يتفق العديد من المؤرخين أن كليوباترا لجأت فقط إلى القتل عندما ثبت أنه ضروري للغاية وأن اسرتها كانوا سيقتلونها أن لم تفعل هي ذلك اولًا , وقد قامت كليوباترا بإقناع زوجها مارك أنتوني بإصدار الأمر بقتل أختها أرسينوي.





وبعد ان أنجبت ابنها قيصرون من يولويس قيصر قامت بتسميم أخوها بطليموس الرابع عشر فلا مكان للمشاعر في السياسة.





يقال أن كليوباترا كانت تستحم في حوض من الحليب للحفاظ على جمالها ونضارة بشرتها.





رغم أن معظم حكام السلالة البطلمية ظلوا إلى حد كبير يحتفظون بالأفكار واللغة والثقافة اليونانية، ولكن كانت كليوباترا مختلفة فبذلت جهودا كبيرة في شبابها لدراسة وفهم الثقافة المصرية ؛ فربما كانت تعلم أنها في يوم من الأيام ستصبح ملكة لمصر , فتعلمت اللغة المصرية لتصبح الوحيدة في أسرتها التي تقوم بذلك.





أفادت المراجع العربية التي ترجع إلى حقبة ما بعد فتح مصر أن كليوباترا كانت بارعة في الفلسفة والكيمياء والرياضيات.





يوم 23 يونيو عام 47 قبل الميلاد، كان أهم الأيام في حياة الملكة كليوباترا السابعة، وذلك عند ميلاد طفلها من يوليوس قيصر، والتي أطلقت عليه “بطليموس الخامس عشر “قيصرون” الوريث الشرعي لعرش مصر، وربما عرش روما في المستقبل، لو كان يوليوس قيصر أعلن رسميا زواجه من كليوباترا، لكنه لم يفعل.





كليوباترا لم تمت بسبب لدغة ثعبان كما هو شائع , فقد قتلت نفسها باستخدام خليط من الأفيون والشوكران وخانق الذئب وهو مزيج قاتل غير مؤلم وسريع المفعول , وذلك في عمر يناهز39 عام فقط.





كليوباترا لم تمت بسبب حسرتها على انطونيوس , فرغم أن الجميع يحب الطابع الرومانسي في قصة كليوباترا وانطونيوس وأنها بالفعل حزنت بشدة عند موته، ولكن يعتقد المؤرخين أن هناك دوافع أخرى ادت إلى موتها فهي ليس شخصية بهذا الضعف.





ومن المرجح أن سقوط مصر في يد الرومان هو السبب الحقيقي وراء انتحارها , وقد تنبأت كليوباترا أنه سيتم تقديمها كغنيمة انتصار للرومان وذلك سيكون نوع من الذل لها كملكة مصر، كما انها تحولت من حالة التفاخر والثراء إلى حالة الافلاس التي لا يمكن أن تتحمل العيش فيها , فلم يكن انتحارها نتيجة لدوافع رومانسية خيالية بل لدوافع أكثر واقعية.





مرة أخرى تغلب المشاعر الرومانسية في قصة أن كليوباترا دفنت مع حبيبها ماركوس أنطونيوس , وهناك انقسام بين الخبراء في هذا الموضوع، فهناك رأي يعتقد أن كليوباترا بنيت لنفسها مقبرة في الإسكندرية، ويعتقد الرأي الاخر أن الحبيبان قد دفنا سويًا في أحد المعابد. وفي الواقع لن يتم إثبات صحة أو خطأ هذه الخرافة الا عندما يتم العثور على مقبرة كليوباترا الموجودة الآن في اعماق المياه بجانب أنقاض ما تبقى من مدينة الإسكندرية القديمة.





انتقد المؤرخين كليوباترا ووصفوها بالملكة التافهة التي تنفق الكثير على جمالها وشعرها، وبالفعل كانت كليوباترا تهتم كثيرًا بجمالها وشعرها وكانت ترتدي ملابس ثمينة , وأخذت في الواقع 50% من دخل النتاج المحلى الإجمالي لمصر لحسابها، ولكنها ايضًا حكمت مصر بطريقة جيدة للغاية بجانب انها كانت شخصية جادة وذكية بحسب الوثائق التاريخيةة، فقد قامت بتنفيذ خطط كبرى للصالح العام خلال زمن قصير.



