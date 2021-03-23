عاجل - الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع نجم الترجي

ترددت أنباء قوية خلال الساعات الماضية، عن دخول النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب في مفاوضات جادة مع الليبي حمدو الهوني نجم الترجي الرياضي التونسي، للحصول على توقيعه بالموسم الجديد.





ونفى مصدر داخل النادي الأهلي، كل ما تردد حول هذا الأمر، موضحًا أن اللاعب ليس في حسابات الفريق، ولم يُطرح على الجهاز الفني.





وأضاف: "الأهلي لم يناقش ملف الصفقات الجديدة حتى هذه اللحظة، مع الجهاز الفني والفريق يركز في مشوار دوري أبطال إفريقيا".





ويستعد الأهلي لمواجهة المريخ السوداني، يوم 3 أبريل المقبل في العاصمة السودانية الخرطوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأبطال الإفريقي.



