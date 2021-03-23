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"الديهي" عن تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا: "كلام ميدخلش عقل طفل"

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 09:02 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن اليوم شهد استجواب لـ أبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، أمام البرلمان الإثيوبي، حول أزمة سد النهضة، والأزمة الحدودية مع السودان، والانتهاكات العرقية بإقليم التيجراي والتي أدت لاتهامات واضحة من الولايات المتحدة للحكومة الإثيوبية.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن أبي أحمد يواصل خداع العالم بمعسول الكلام، وأكد أن إثيوبيا لا تريد حربًا مع السودان وسيتم حل خلافات الحدود بالحوار، لكن ما يجري على الأرض حالة من الغليان تكذب جميع ما قاله.

وتابع، أن أبي أحمد، أكد للبرلمان أن سد النهضة يواجه تحديات سياسية ومالية وعدم اكتمال الملء الثاني للسد سيكلف إثيوبيا مليار دولار، وأن الملء الثاني لسد النهضة سيتم في موعده عند موسم الأمطار في يوليو، وأوضح أنه رغم مساهمة إثيوبيا بأكثر من 80 % من مياه النيل، إلا أنها تسعى إلى تخزين 5 % فقط مما تسهم به الأمطار وليس من النيل الرئيسي، معقبًا: "هذا الحديث لا يدخل عقل طفل صغير، الخداع الإثيوبي يستمر بلا نهاية".

وأكد، أن مصر ليست ضد التنمية في إثيوبيا، ولكن لا تكون على حساب مصر والسودان، مشددًا على أن الجانب الإثيوبي لديه عقدة تاريخية مع مصر والسودان، ولا ندري كيف يمكن حلها.

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