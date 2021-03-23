الناظر بعد تزايد الإصابات اليومية لفيروس كورونا: "لو نعرف أهمية الكمامة كنا نمنا بها"

حذر هاني الناظر، رئيس مركز البحوث الأسبق واستشاري الأمراض الجلدية، من التهاون في ارتداء الكمامة خاصة في مثل التوقيت مع تزايد أعداد الإصابات اليومية لفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة الحالية التي تتراوح من 22 إلى 23 درجة مئوية هي درجات نشاط الميكروبات والفيروسات.



وأضاف "الناظر" في حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الثلاثاء: "بدخل العيادة وبستغرب جدًا من بعض المرضى اللذين لا يرتدون الكمامة داخل العيادة، وبحاول أكلمهم ازاي قاعدين في عيادة بها مرضى ولا يرتدون الكمامة".



وتابع رئيس مركز البحوث الأسبق واستشاري الأمراض الجلدية، "لو الناس تعرف أهمية الكمامة، كنا نمنا بها، وهي خط الدفاع الأول ضد الفيروس، ويأتي التباعد بعدها وبعد ذلك اللقاح".



