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السعودية تلزم الصالات والمراكز الرياضية بتطعيم كافة العاملين ضد كورونا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 09:07 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أصدرت وزارة الرياضة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، تعميماً لكافة الصالات والمراكز الرياضية؛ بضرورة تحصين كافة العاملين في الصالات والمراكز الرياضية بالمملكة ضد فيروس كورونا اعتباراً من تاريخ 1 شوال 1442هـ.

 

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إنه في حال عدم التحصين يشترط وجود نتيجة فحص (PCR) سلبية لفيروس كورونا كل 7 أيام على نفقة المنشأة للعاملين في هذا النشاط من غير المحصنين.

 

وأضافت الوزارة، أن الهدف من هذا الإجراء حماية الصحة العامة للمجتمع والسعي إلى عودة الحياة لطبيعتها ومنع تفشي فيروس كورونا.

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