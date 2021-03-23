قيادات نقابة المحامين يقدمون واجب العزاء في أمين هيكل (صور)

قدم سامح عاشور نقيب المحامين السابق، وعدد من قيادات النقابة واجب العزاء لأسرة أمين هيكل نقيب المحامين الأسبق بالقليوبية، وأحد أبرز وأقدم نقباء المحامين على مستوى الجمهورية.



شارك في العزاء محمود يوسف، ووائل ذكري نقيبا المحامين السابقين بالقليوبية، ومجدي المهدي نقيب المحامين بشمال القليوبية الحالي، وعمرو الحوى نقيب شباب المحامين بشمال القليوبية، وعماد سليم وكيل نقابة المحامين الأسبق بالقليوبية.



وجرى تشييع الجثمان من أمام مسجد ناصر ببنها إلى مثواة الأخير بمقابر الشموت ببنها



وأصدرت نقابة المحامين بشمال القليوبية، بيانا نعت فيه أمين هيكل نقيب المحامين الأسبق بالقليوبية.



وقال مجدي المهدي نقيب المحامين بشمال القليوبية، إن وفدا من النقابة وجموع المحامين شاركوا في تشييع جثمان شيخ المحامين بمصر ومحافظة القليوبية إلى مثواة الأخير.



وأشار المهدي، إلى أن هناك اتجاه من النقابة لإطلاق إسم أمين هيكل على قاعة المحامين بمجمع المحاكم وعلى المدرج الخاص بنقابة المحامين.



يأتى ذلك فيما نعى نقيب المحامين على مستوى الجمهورية رجائي عطية، نقيب محامي القليوبية الأسبق أمين هيكل، وجاء نص النعي:( أنعي وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين بمزيج من الحزن والأسى زميلًا عزيزًا، أمين هيكل نقيب محامي القليوبية الأسبق الذي وافته المنية الثلاثاء.



وقال: أتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة، لأسرته وذويه، وجموع محامي مصر، داعيا الله تعالى له بالرحمة والمغفرة، ولأهله وذويه بالصبر والسلوان.



يذكر أن أمين يسري عبد الوهاب مصطفى هيكل من مواليد ١٩٣٣ م عن عمر يناهز ٨٨ عاما وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس وشغل منصب نقيب المحامين بالقليوبية منذ عام ١٩٧٥ م وحتى عام ٢٠٠٥م لأكثر من دورة وله ٥ أبناء منهم اثنين محامين، ويعد هيكل هو من اسس نقابة المحامين بالقليوبية في ٢٥ أبريل ١٩٨٨م.