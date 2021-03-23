Advertisements

قيادات نقابة المحامين يقدمون واجب العزاء في أمين هيكل (صور)

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 09:20 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
قدم سامح عاشور نقيب المحامين السابق، وعدد من قيادات النقابة واجب العزاء لأسرة أمين هيكل نقيب المحامين الأسبق بالقليوبية، وأحد أبرز وأقدم نقباء المحامين على مستوى الجمهورية.

شارك في العزاء محمود يوسف، ووائل ذكري نقيبا المحامين السابقين بالقليوبية، ومجدي المهدي نقيب المحامين بشمال القليوبية الحالي، وعمرو الحوى نقيب شباب المحامين بشمال القليوبية، وعماد سليم وكيل نقابة المحامين الأسبق بالقليوبية.

وجرى تشييع الجثمان من أمام مسجد ناصر ببنها إلى مثواة الأخير بمقابر الشموت ببنها

وأصدرت نقابة المحامين بشمال القليوبية، بيانا نعت فيه أمين هيكل نقيب المحامين الأسبق بالقليوبية.

وقال مجدي المهدي نقيب المحامين بشمال القليوبية، إن وفدا من النقابة وجموع المحامين شاركوا في تشييع جثمان شيخ المحامين بمصر ومحافظة القليوبية إلى مثواة الأخير.

وأشار المهدي، إلى أن هناك اتجاه من النقابة لإطلاق إسم أمين هيكل على قاعة المحامين بمجمع المحاكم وعلى المدرج الخاص بنقابة المحامين.

يأتى ذلك فيما نعى نقيب المحامين على مستوى الجمهورية رجائي عطية، نقيب محامي القليوبية الأسبق أمين هيكل، وجاء نص النعي:( أنعي وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين بمزيج من الحزن والأسى زميلًا عزيزًا، أمين هيكل نقيب محامي القليوبية الأسبق الذي وافته المنية الثلاثاء.

وقال: أتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة، لأسرته وذويه، وجموع محامي مصر، داعيا الله تعالى له بالرحمة والمغفرة، ولأهله وذويه بالصبر والسلوان.

يذكر أن أمين يسري عبد الوهاب مصطفى هيكل من مواليد ١٩٣٣ م عن عمر يناهز ٨٨ عاما وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس وشغل منصب نقيب المحامين بالقليوبية منذ عام ١٩٧٥ م وحتى عام ٢٠٠٥م لأكثر من دورة وله ٥ أبناء منهم اثنين محامين، ويعد هيكل هو من اسس نقابة المحامين بالقليوبية في ٢٥ أبريل ١٩٨٨م.
قيادات نقابة المحامين يقدمون واجب العزاء في أمين هيكل (صور)
قيادات نقابة المحامين يقدمون واجب العزاء في أمين هيكل (صور)
قيادات نقابة المحامين يقدمون واجب العزاء في أمين هيكل (صور)
قيادات نقابة المحامين يقدمون واجب العزاء في أمين هيكل (صور)
قيادات نقابة المحامين يقدمون واجب العزاء في أمين هيكل (صور)
قيادات نقابة المحامين يقدمون واجب العزاء في أمين هيكل (صور)

أخبار تهمك

عاجل - بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل هذا اللاعب

منذ أقل من ساعتين

نجم ريال مدريد يصدم زيدان بهذا القرار

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة مقابل 150 مليون يورو

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موسيماني يتخذ قرار ناري بشأن كهربا

منذ حوالي 8 ساعات

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

منذ يوم

أحدثهم شرب المياة.. ٤ نصائح من "الصحة" لزيادة المناعة

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد يُقدم صفقة «خليفة رونالدو» على طبق من ذهب إلى برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عرض ضخم يُهدد استمرار "السفاح" مع الزمالك

منذ ساعتين و 36 دقيقة

تعرف على معلق مباراة منتخب مصر وكينيا في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. لابورتا يُضحي برباعي برشلونة من أجل صفقتي الموسم

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. وسائل إعلام أمريكية: بايدن سيعترف رسميا بإبادة الأرمن على يد الأتراك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مجلس النواب يقرر استدعاء 3 وزراء لهذه الأسباب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. كارتيرون يطالب إدارة الزمالك بحسم صفقة الدبابة

منذ حوالي 3 ساعات

خبير بأمريكا يحذر من آثار كارثية لسد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - كارتيرون يطرد صفقة الزمالك الجديدة

منذ ساعتين و 7 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:43 م

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل هذا اللاعب

عاجل - بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف

05:01 م

عاجل - كارتيرون يطرد صفقة الزمالك الجديدة

07:30 م

بالأسماء.. لابورتا يُضحي برباعي برشلونة من أجل صفقتي الموسم

07:01 م

ريال مدريد يُقدم صفقة «خليفة رونالدو» على طبق من ذهب إلى برشلونة

05:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها