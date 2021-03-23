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معهد أورام المنيا ينظم احتفالية بمناسبة يوم المرأة المصرية وعيد الأم

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 09:11 م
بوابة الفجر
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نظم معهد الأورام بالمنيا، اليوم الثلاثاء؛ احتفالية لتكريم عدد من السيدات بمناسبة يوم المرأة المصرية وعيد الأم.

وأقيمت الاحتفالية تحت رعاية جمعية  لقاء الخير وبحضور الدكتور أحمد جمال عميد معهد أورام المنيا، والنائبة منال نصر عضو مجلس النواب.

وأعربت منال نصر، عن سعادتها بالمشاركة في الاحتفالية التى تأتي لتكريم المرأة، مشيدة بالجهود المجتمعية للمعهد في اطار خدمة المجتمع.

وأشارت إلى أن المرأة المصرية استطاعت أن تثبت نفسها في جميع المجالات، وحققت نجاحات يشهد لها الجميع. 

ودعت المرأة المصرية إلى الاستمرار في تحقيق الإنجازات، لا سيما وأن الدولة وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي تدعمها؛ وهو ما ظهر جليا منذ الأحد الماضي بمجموعة توصيات خلال احتفالية المرأة المصرية والأمهات المثاليات.

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