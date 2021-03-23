التحقيق في واقعة العثور على جثة شاب مقتولاً بالوراق

تباشر النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق في مقتل شاب ويدعى "تامر.م" على يد اثنين وهم "ط.ح" و"ا.س" وتسديد عده طعنات متفرقة بجسده، مما اسقطه قتيلًا.



تلقى قسم شرطة الوراق، بلاغا يفيد مقتل شاب يبلغ من العمر ٣٣ عامًا نتيجة الاعتداء عليها بسلاح أبيض (مطواه)، بإجراء التحريات تبين أن المجنى عليه يدعى "تامر.م"، قتل على أيدى أثنين وهما " ط.ح" و" ا.س"، حيث سدد له عده طعنات أنهت حياته فى الحال، لشكهم في معاشرة المجني عليه لزوجة الأول وشقيقة الثاني.



وحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمه.



