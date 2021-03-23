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نشرة أخبار قنا اليوم الثلاثاء 23 مارس 2021: متابعة أعمال الترفيق بـ"كلاحين قفط وهو" واستمرار قافلة "قلوب صغيرة"

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 09:24 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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شهدت محافظة قنا، عدد من الأحداث الهامة، اليوم الثلاثاء، في مختلف مدن ومراكز المحافظة، وتقدم بوابة الفجر فى السطور التالية أهم الأحداث التى شهدتها المحافظة:-

ورشة عمل آليات وضع خطط متوسطة الأجل لتنفيذ المشروعات بقنا

شارك حازم عمر نائب محافظ قنا، في ورشة العمل التي ​نظمها برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، بمدينة نجع حمادي حول آلية تحديد السمات الأساسية لكل مركز، ووضع خطط متوسطة الأجل لتنفيذ المشروعات، وذلك بحضور الدكتورة شريفة ماهر، مدير مكتب التنمية الاقتصادية بالبرنامج، ومسئولو التخطيط بالوحدات المحلية، والإدارات التعليمية، والصحية وهندسة الكهرباء، والري بمدن نجع حمادي، وفرشوط وأبوتشت.

محافظ قنا يتابع أعمال الترفيق الخاصة بمنطقتي "كلاحين قفط وهو"

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعًا موسعا اليوم الثلاثاء لمتابعة مجريات وسير العمل ومعدلات الإنجاز في أعمال الترفيق الخاصة بمنطقتيّ كلاحين قفط و" هو " بنجع حمادي، لدفع عجلة الاستثمار بالمحافظة في إطار متابعته للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر.

"قلوب صغيرة" لعلاج الأطفال بالقسطرة القلبية التداخلية تتابع أعمالها بالمستشفيات الجامعية بقنا

تفقد الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا، أعمال قافلة قلوب صغيرة Little Hearts لعلاج الأطفال بالقسطرة القلبية للتداخلية في الفترة من 22-28 مارس الجاري التي تنظمها مستشفيات جامعة جنوب الوادي بقنا بالتعاون مع مؤسسة منتدى البريطانية للمساعدات الإنسانية Muntada AID.

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