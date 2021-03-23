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بعد الغياب الطويل.. الأهلي يعلن موعد عودة الدينامو إلى التدريبات

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 09:29 م
بوابة الفجر
علي نبوي ومحمد الصو
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كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة أحمد أبوعبلة، موقف محمد محمود لاعب الفريق، من الإصابة وموعد عودته للتدريبات الجماعية.

 

وقال أبو عبلة، إن محمد محمود لاعب الفريق، أمامه فترة تتراوح ما بين ثلاثة أسابيع إلى شهر على الأكثر للمشاركة في التدريبات الجماعية.

 

وأكد رئيس الجهاز الطبي في الأهلي أن محمد محمود يسير بشكل جيد في البرنامج التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه، حيث قطع مراحل جيدة إلى الآن في طريق عودته للمشاركة في المران الجماعي خلال الفترة المقبلة.

 

وكان محمد محمود قد أجرى جراحة في الركبة أبعدته عن التدريبات الجماعية، ويقوم بتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه للعودة من جديد إلى المشاركة في التدريبات مع الفريق.

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