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محلل سياسي: سد النهضة يؤثر على الزراعة بمصر والملاحة السودانية

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 09:29 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال كمال كرار، المحلل السياسي السوداني، إنه مهما كانت المزايدة الإثيوبية للملء الثاني لسد النهضة فهي قضية لا بد أن تحسم بين دول المصب.

وأضاف كرار، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن المياه هي قضية أمن قومي، لافتًا إلى أن النظام السياسي السوداني القديم خلال حكم البشير كان متواطئًا في قضية السد.

وأوضح أن سد النهضة سوف يؤثر على المزارعين المتواجدين حول نهر النيل وبالتبعية على الزراعة في مصر، كما أنه سيؤثر على الملاحة السودانية.

وأشار المحلل السياسي السوداني، إلى أنه لابد أن يكون تنسيق قوي بين مصر والسودان للوصول إلى حل سلمي بشأن قضية سد النهضة.

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