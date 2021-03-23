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الحبس 3 سنوات للمتهم بالتحرش بفتاة المترو

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 09:30 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قضت محكمة جنح النزهة، برئاسة المستشار عمرو مختار، بحبس المتهم بإتيان فعل فاضح أمام فتاة بمترو الأنفاق بغرض التحرش بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 20 ألف جنيه.



ومن جانب أخر تقدم المتهم بإستئتاف علي الحكم، وحددت جلسة 11 ابريل لنظر اولى الجلسات.

وكنت النيابة العامة استمعت إلى فتاة شهدت برؤيتها يوم الثالث عشر من شهر مارس الجاري حال استقلالها مترو الأنفاق إتيانَ المتهم فعلًا فاضحًا علنًا، فصورته بهاتفها وغادرت عربة القطار، وقدمت المقطع المصور إلى النيابة العامة.

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