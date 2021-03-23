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نشرة أخبار اليوم الثلاثاء 23 مارس في محافظة الإسكندرية

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 09:31 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث الهامة، التي تهم مواطنيها.

وتقدم بوابة "الفجر" أبرز أحداث اليوم داخل محافظة الإسكندرية، وذلك خلال السطور التالية.

محو أمية ألف و59 دارس خلال ثلاثة شهور

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية عن حصول الجامعة على المركز الثامن على مستوى الجامعات المصرية فى مجال محو الأمية وفقًا لنتائج دورة يناير 2021، حيث استطاع طلاب جامعة الإسكندرية محو أمية ألف و59 دارسًا خلال ثلاثة شهور.

تسليم منازل عقب تطويرها في قرية فلسطين

سلم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، المنازل التى تم تطويرها ورفع كفاءتها بقرية فلسطين لقاطنيها ضمن مشروع "سترة" المرحلة الرابعة بمحافظة الإسكندرية، والذي تقوم بتنفيذه مؤسسة مصر الخير.

تخصيص مليار و599 مليون جنيه لتطوير الصرف في قرى العامرية

صرح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بأنه تم إدراج ٣٤ قرية من قرى العامرية ضمن مبادرة حياة كريمة فى المرحلة الثانية لها.

وأضاف في تصريح صحفي، أنه تم تخصيص مليار و٥٥٩ مليون جنيه، لتطوير الصرف الصحي بالقرى، وأن ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فسيتم إدراج قرى العامرية بالكامل.

وأشار أنه سيتم دمج قرى العامرية أول وثان وبعض قرى بنجر السكر ليكونوا ضمن مركز ومدينة واحد ويتم عمل وحدة محلية خاصة بهم خلال الفترة القادمة.

محافظة الإسكندرية تناقش مع ممثلي مجلس الوزراء تنفيذ مبادرة "حياة كريمة"

عقدت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، إجتماع تنسيقي مع ممثلى رئاسة مجلس الوزراء بمركز ومدينة برج العرب، لمناقشة الخطوات التنفيذية لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بتطوير ٥٧ قرية أم وتابع ونجع ببرج العرب القديمة، وللوقوف على آخر مستجدات المشروع ومناقشة أهم المشكلات التى تواجه منفذى المشروع وكيفية تذليلها.

إحياء ذكرى مبلاد محمد عبد الوهاب
بمناسبة ذكرى ميلاد موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة د. مجدى صابر حفلا فنيا لفرقة اوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربي، وذلك فى الثامنة من مساء بعد غدا الخميس الموافق ٢٥ من مارس  على مسرح دار أوبرا الاسكندرية لفرقة أوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو ايهاب عبد الحميد.

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