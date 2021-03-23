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جيرارد يُعلق على استبعاد نجم ليفربول من قائمة إنجلترا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 09:31 م
بوابة الفجر
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كشف ستيفن جيرارد قائد إنجلترا السابق أنه مندهش من قرار غاريث ساوثغيت مدرب المنتخب الإنجليزي باستبعاد ترينت ألكسندر-أرنولد من تشكيلة الفريق قبل مباريات في تصفيات كأس العالم 2022 هذا الشهر، ووصف مدافع ليفربول بأنه أفضل ظهير أيمن في البلاد.

ولم ينضم ألكسندر-أرنولد لتشكيلة من 26 لاعبا للمدرب ساوثجيت قبل خوض ثلاث مباريات في التصفيات مع سان مارينو وألبانيا وبولندا، رغم أن اللاعب البالغ عمره 22 عاما يشارك بانتظام في تشكيلة إنجلترا منذ ظهوره في كأس العالم 2018 لكن ساوثغيت قال إن تراجع مستوى اللاعب في الفترة الأخيرة كلفه موقعه.

ويملك ساوثغيت العديد من الخيارات في مركز الظهير الأيمن، وضم بالفعل كايل ووكر من مانشستر سيتي وكيران تريبيير من أتليتيكو مدريد وريس جيمس من تشيلسي.

وقال جيرارد مدرب رينجرز، الذي قضى 17 موسما كلاعب في ليفربول، إن ألكسندر-أرنولد يحتاج إلى الدعم حتى يستعيد مستواه، وأضاف لوسائل إعلام بريطانية: أعتقد أن ترينت هو أفضل ظهير أيمن إنجليزي في البلاد، هناك شيء تعلمته خلال اللعب أنه لا يمكن أن يكون مستواك باستمرار 10 من 10. عندما تتراجع، فإنك تحتاج إلى الدعم والحب والاهتمام من المدرب وبشكل أكبر من أي شخص آخر.

وأتبع: لذا أنا مندهش من القرار لكن هذا رأيي، ورأيي غير مهم. غاريث ساوثغيت هو الذي يتخذ القرار. لا أحتاج بالضرورة إلى الاتفاق مع القرار لكني لست مدربا لإنجلترا.

وتستضيف إنجلترا منتخب سان مارينو يوم الخميس قبل أن تلعب في ضيافة ألبانيا يوم الأحد. وسيلعب المنتخب الإنجليزي أيضا على أرضه أمام بولندا في 31 مارس الجاري.

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