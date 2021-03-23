مستشار الرئيس يفجر مفاجأة جديدة عن موجة كورونا الثالثة (فيديو)

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، إنه فيما يخص دخول مصر الموجة الثالثة لـ كورونا، فإننا نتابع ما يحدث فى الدول الخارجية، من تغيرات وتحورات للفيروس.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم تقديم الإعلامى سيد علي، أن مصر فى مرحلة تذبذب، متسائلًا:" هل هناك احتمالية دخول الموجة الثالثة مصر ؟ فأجاب على نفسه.. محتمل، وهل من الممكن أن نظل كما نحن.. فأجاب على نفسه محتمل.



ولفت إلى أن الجميع فى هذه الفترة عليه الالتزام باتداء الكمامة والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

