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أحمد موسى يرد على مرشد الإرهابية: مصر لا تسامح من قتل أبناءها

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 09:32 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى إن مصر لا تسامح من قتل أبناءها ولا تضع يدها مع الإخوان الإرهابيين فلا أمان للقتلة الذين حاولوا اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر مرتين.

وأضاف موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن إبراهيم منير القائم بأعمال مرشد الجماعة الإرهابية يتحدث عن المصالحة وأؤكد له أن التاريخ الأسود للجماعة من اغتيالات وحرق وتدمير لا يتم الرد عليه بالتصالح ولكن بالقصاص.

وتابع أن مصر لا تفتح حوارا مع من تلوثت أيديهم بدماء المصريين وسيتم القصاص لكل الشهداء.

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