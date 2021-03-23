"المركزي" يمد فترة استثناء الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي

مد البنك المركزي المصري، قرار استثناء بعض السلع الغذائية الأساسية، وهي الأرز والفول والعدس، من الغطاء النقدي بواقع 100% لمدة عام، ينتهى في 15 مارس 2022.





وأصدر البنك المركزي تعليمات للبنوك اليوم الثلاثاء، تقضي بسريان القرار على كافة العمليات الاستيرادية لجميع الشركات مع مراعاة الدراسة الائتمانية التي يجريها كل بنك.





وأكد المركزي المصري في بيان، أن القرار يأتي في ضوء ضوابط العمليات الاستيرادية الصادرة في ديسمبر 2015 والكتب الدورية اللاحقة له، بشأن السماح للبنوك باستثناء كل من الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي بواقع 100% على العمليات الاستيرادية، وفي ضوء متابعة البنك المركزي لاحتياجات السوق المصرية.