كشف حساب عمر مرموش مع سانت باولي الألماني





يستعرض "الفجر الرياضي" كشف حساب المصري عمر مرموش، لاعب نادي سانت باولي الألماني، في البوندسليجا الدرجة الثانية.





وخرجت نداءات خلال الفترة الأخيرة تنادي بأنه كان من الضروري أن ينضم عمر مرموش إلى صفوف المنتخب المصري الأول أو الأوليمبي، نظرًا لما قدمه خلال الفترة الماضية في الدوري الألماني.





وخاض عمر مرموش رفقة فريق سانت باولي الذي ينشط في الدوري الألماني الدرجة الثانية، 13 مباراة، وسجل خلالهم 5 أهداف، وصنع هدفين، خلال الموسم الحالي.





جدير بالذكر أن عمر مرموش كان انتقل إلى صفوف نادي سانت باولي الألماني، في انتقالات يناير الماضي، على سبيل الإعارة لمدة عام، قادمًا من صفوف فولفسبورج الألماني.





جدير بالذكر أن عمر مرموش صاحب الـ22 عامًا، انتقل إلى صفوف فولفسبورج الألماني في عام 2017، قادمًا من نادي وادي دجلة الذي بدأ فيه مسيرته الكروية.



