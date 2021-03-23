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التحقيقات تكشف مفاجأة صادمة حول سبب مقتل شاب على يد اثنين بالوراق

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 09:35 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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تباشر النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق في مقتل شاب ويدعى "تامر.م" على يد اثنين وهم "ط.ح"  و"ا.س" وتسديد عده طعنات متفرقة بجسده، مما اسقطه قتيلًا.

كشفت تحقيقات النيابة، بشمال الجيزة، تفاصيل مقتل شاب على يد اثنين على الطريق الدائري بالوراق، أن المتهمين أقدموا على قتل المجني عليه، لشك الأول في زوجته أنها على علاقة بالمجني عليه، والثاني لعلمه بأن شقيقته على علاقة غير شرعية بالمجني عليه، فاستدرجا المتهمين المجني عليه للطريق الدائري وقتلوه.

تلقى قسم شرطة الوراق، بلاغا يفيد مقتل شاب يبلغ من العمر ٣٣ عامًا نتيجة الاعتداء عليها بسلاح أبيض (مطواه)، بإجراء التحريات تبين أن المجنى عليه  يدعى "تامر.م"، قتل على أيدى أثنين ويدعوا " ط.ح" و" ا.س"، حيث سدد له عده طعنات أنهت حياته فى الحال، لشكهم في معاشرة المجني عليه لزوجة الأول وشقيقة الثاني وحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمه.

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