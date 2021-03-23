"قبل نقلهما إلى الفسطاط".. تعرف على مومياء الملكين تحتمس الأول والثاني

قررت وزارة السياحة والآثار، نقل المومياوات الملكية من مقرها المؤقت في المتحف المصري بميدان التحرير، إلى مقرها الدائم في المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط يوم يوم ٣ أبريل ضمن موكب المومياوات الملكية.



اعتلى الملك تحتمس الأول من الأسرة ١٨ من عصر الدولة الحديثة، عرش البلاد عند بلوغه سن الأربعين بعد وفاة الملك أمنحتب الأول، ويُعْتَقد أن فترة حكمه أمتدت إلى أكثر من عشر سنوات، وكانت زوجته الرئيسية تدعى "أحمس"، وقد أنجبا العديد من الأبناء منهم الملكة حتشبسوت.



و‎عُرِف الملك تحتمس الأول كملك محارب عظيم، في عهده امتد الحكم المصري ناحية الجنوب. وقد فتحت حملاته العسكرية فرصًا جديدة للتبادل التجاري والعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الدول المجاورة لمصر.

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تم العثور على موميائه بخبيئة الدير البحري عام ١٨٨١ داخل زوج من التوابيت صُنِعا للملك من قِبَل ابنه الملك تحتمس الثاني، في حالة ممتازة من الحفظ.



أما الملك تحتمس الثاني فهو ابن الملك تحتمس الأول، وأخذ شرعيته في الحكم من خلال زواجه من أخته غير الشقيقة حتشبسوت، ابنة الملكة أحمس الزوجة الرئيسية للملك تحتمس الأول، خلفه على العرش ابنه تحتمس الثالث.



تم العثور على مومياء الملك تحتمس الثاني في خبيئة الدير البحري، عام ١٨٨١، والدراسات أثبتت ان الملك تُوفِّي عن عمر يناهز الثلاثين عامًا.